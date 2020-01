CDL - Lyon rejoint le dernier carré sans briller (analyse et notes de OL - Brest)

Sans être flamboyant, l'Olympique Lyonnais a arraché son billet pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue avec sa victoire 3-1 sur Brest, ce mercredi.

Coupe de la Ligue - Quarts de finale Lyon 3 - 11 - 0 Brest M. Dembélé 19'

H. Aouar 55'

Jean Lucas 90' +1

85' S. Grandsir



LE FAIT DU MATCH

Le coup de gueule de Rudi Garcia. L'OL n'a pas vraiment brillé dans cette rencontre, malgré la victoire. Pire, les Gones ont marqué sur l'une de leurs rares occasions en première mi-temps face à l'équipe B de Brest et Rudi Garcia n'a pas hésité à pousser un coup de gueule à la mi-temps. "On est suffisant, on ne fait pas les efforts, on est mou comme à l'échauffement. Il faut qu'on hausse le niveau sinon on va au devant de grosses désillusions". Le technicien fait surtout référence aux errements défensifs de ses hommes, et notamment de Tatarusanu (33ème). Heureusement pour les Rhodaniens, le but du break a rapidement été inscrit par Aouar en deuxième mi-temps. En fin de match, les craintes de Garcia ont été confirmées avec la réduction du score des Bretons.

LES BUTS

1-0 (19ème) : sur un ballon perdu par les Brestois, Houssem Aouar envoie une belle passe en profondeur sans contrôle. Moussa Dembélé prend de vitesse son défenseur, fait une touche pour s'emmener le cuir et trompe Donovan Léon du pied gauche.

2-0 (55ème) : parti côté droit, Kenny Tete s'en va jusqu'à la ligne de but avant d'adresser un centre tendu au premier poteau. Houssem Aouar surgit et conclut d'une frappe du pied droit qui rentre avec l'aide du poteau. Léon est battu.

2-1 (85ème) : Brest réduit la marque ! Décalé par Mayi, Grandsir, sur la gauche, trompe Tatarusanu du bout du pied droit. Le ballon entre dans le petit filet de Tatarusanu.

3-1 (90+1ème) : Jean Lucas délivre l'OL. Voilà un coaching gagnant de Rudi Garcia. En effet, Maxence Caqueret, entré en jeu dans les dix dernières minutes, sert Jean Lucas, lui aussi remplaçant au coup d'envoi. Le milieu brésilien arme une frappe des vingt mètres imparable !

L'HOMME DU MATCH

Houssem Aouar (OL) : un but, une passe décisive, mais aussi une frappe sublime sur la barre transversale en première période (40ème), le milieu offensif lyonnais confirme sa montée en puissance. Alors qu'il prend ses responsabilités au fil des semaines, notamment depuis la blessure de Depay, Aouar sort un match complet.

LES CONSÉQUENCES

L'OL et Rudi Garcia retiendront, sûrement, le principal : la qualification. En effet, les Gones rejoignent les demies de la Coupe de la Ligue avec cette victoire 3-1 sur Brest. Si le jeu n'a pas vraiment été flamboyant, notamment face à une équipe fortement remaniée de Brest, l'entraîneur lyonnais peut toutefois se satisfaire de la bonne entrée de Jean Lucas, buteur à la 91ème.

Côté Brestois, Olivier Dall'Oglio avait fait le pari d'aligner ses habituels remplaçants ou ses joueurs en manque de temps de jeu. Plutôt solides, les Brestois se sont toutefois inclinés sur l'une des rares actions lyonnaises en première mi-temps. Dans le second acte, le but d'Aouar a clairement coupé leur élan, tout comme le troisième but de Jean Lucas, à l'entrée du temps additionnel.