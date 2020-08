CDL - Memphis Depay s'exprime après la défaite de l'OL

Remplacé à la 81ème minute par Karl Toko-Ekambi, Memphis Depay a assisté à la défaite des siens en finale de la Coupe de la Ligue (0-0/6-5 TAB) contre Paris. Un échec qui n'a pas manqué de marquer le Néerlandais, dans les rumeurs de départs cet été notamment au vu de la non-qualification européenne de l'Olympique Lyonnais.

"Cette défaite fait mal", a lâché le numéro 11 rhodanien sur Twitter. "Tout d'abord je veux remercier tous ceux qui ont été impliqués dans mon rétablissement, je me suis blessé en décembre et je peux dire que je suis revenu plus fort ! Du docteur Mariani qui m'a opéré, le centre médical Villa Stuart, jusqu'à Ronald Koeman qui m'a soutenu tout au long."

This one hurts! First of all I wanna thank everyone that’s been involved in my recovery, I got injured back in December and I can say I came back stronger!

From the doctor Mariani who operated me @villastuart till @ronaldkoeman who supported me all the way through. pic.twitter.com/1djppaus8F