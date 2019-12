CDL - Monaco-Lille : le LOSC perd Osimhen et Pied après trente minutes

Une demi-heure de jeu à Louis-II et déjà deux blessés pour le LOSC, face à Monaco. Une minute après son ouverture du score, Victor Osimhen a dû céder sa place à Loïc Rémy (20ème). L'attaquant nigérian a visiblement été victime d'un malaise et a quitté le stade avec les pompiers. Dix minutes plus tard, c'est Jérémy Pied qui s'est écroulé sur la pelouse, avant d'être remplacé par le titulaire habituel Zeki Celik (30ème). Vivement la trêve pour les hommes de Christophe Galtier...