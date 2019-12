CDL - Monaco - Lille : les compos dévoilées

Leonardo Jardim repasse à une défense à quatre pour affronter Lille, ce mardi en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Ruben Aguilar et Fodé Ballo-Touré occuperont les couloirs, tandis que Maripan et Badiashile feront la paire dans l'axe. Subasic fera sa première de la saison dans les buts. Devant, Islam Slimani sera soutenu par Keita Balde et Jean-Kévin Augustin. Wissam Ben Yedder débute lui sur le banc.

Côté lillois, Christophe Galtier fait tourner en défense mais pas en attaque, où Renato Sanches, Jonathan Ikoné et Victor Osimhen sont titulaires. Le coup d'envoi sera donné à 21h05 au stade Louis-II.

AS MONACO - LILLE OSC

Monaco : Subasic - Aguilar, Maripan, Badiashile, Ballo-Touré - Fabregas (C), Bakayoko, Golovin - Augustin, Slimani, K.Balde.

Lille : L.Jardim - Pied, Soumaoro (C), Gabriel, Bradaric - Xeka, André - R.Sanches, Ikoné, L.Araujo - Osimhen.