CDL - Neymar absent du groupe du PSG

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a sélectionné un groupe de 19 joueurs en vue du 8e de finale de la Coupe de la Ligue au Mans. Le technicien allemand a décidé de laisser au repos les Brésiliens Neymar et Thiago Silva. Keylor Navas n’est pas du déplacement et sera suppléé par Sergio Rico, titulaire à deux reprises cette saison. À noter les absences d’Abdou Diallo pour syndrome grippal et de Julian Draxler suspendu.

LE GROUPE DU PSG

Rico, Bulka, Franchi - Bakker, Dagba, Kehrer, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Meunier - Herrera, Aouchiche, Paredes, Sarabia, Di Maria, Verratti - Choupo-Moting, Icardi, Mbappé.