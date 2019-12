CDL - OL - TFC : les compos probables

Vent debout contre la gestion du calendrier et la répétition des matchs imposée à ses hommes, hier en conférence de presse, Rudi Garcia devrait logiquement opérer une revue d'effectif à l'occasion du 8e de finale de Coupe de la Ligue face à Toulouse, ce mercredi en début de soirée (18h45). Le coach lyonnais, privé de quatre latéraux (Rafael, Marçal, Dubois et Koné) en plus de Depay et Reine-Adelaïde, pourrait titulariser plusieurs jeunes comme Caqueret, Jean Lucas ou Rayan Cherki.

D'après L'Equipe, Maxwel Cornet pourrait débuter en position de latéral gauche, alors que Ciprian Tatarusanu fera sa première dans les buts. Marcelo, persona non grata dans les tribunes du Groupama Stadium, postule lui aussi à une place de titulaire, même si Garcia pourrait lui épargner une nouvelle bronca en alignant Oumar Solet dans l'axe. Côté toulousain, Antoine Kombouaré doit lui aussi faire face à plusieurs absences, dont celles de Gradel, Sanogo, Sylla ou encore Vainqueur.

OLYMPIQUE LYONNAIS - TOULOUSE FC

OL : Tatarusanu - Tete, Solet, Andersen, Cornet - Caqueret, J.Lucas - B.Traoré, Aouar, Cherki - Terrier.

TFC : Goicoechea - Moreira, Amian, Isimat-Mirin, Diarra - Dossevi, Koné, Sangaré, Ngoumou - Koulouris, Leya Iseka.