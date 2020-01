CDL - Paris explose les Verts et file en demie (analyse et notes de PSG - ASSE)

Le PSG n'a fait qu'une bouchée de l'AS Saint-Etienne (6-1), dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

Coupe de la Ligue - Quarts de finale Paris 6 - 13 - 0 Saint-Etienne M. Icardi 2'

Neymar 39'

J. Moulin (CSC) 44'

M. Icardi 49'

M. Icardi 57'

K. Mbappe Lottin 67'

71' Y. Cabaye



LE FAIT DU MATCH

La sortie de Fofana sur carton rouge. Claude Puel a complètement manqué son ajustement tactique. Plutôt bien en place malgré l'ouverture du score précoce des Parisiens, les Verts commençaient à se montrer dangereux à l'image de la frappe de Trauco (21ème) détournée par Rico. Toutefois, le deuxième avertissement reçu par Wesley Fofana (31ème) après un croche-patte sur Di Maria change totalement la physionomie du match. Résultat, l'entraîneur stéphanois fait entrer Kolodziejczak à la place de Diousse et place ses joueurs en 3-4-2 (Moulin - Debuchy, Perrin, Kolodziejczak - Honorat, Camara, Cabaye, Trauco - Khazri, Rivera) . Un dispositif qui va causer la perte des visiteurs, totalement dépassés par les quatre attaquants parisiens.

LES BUTS

1-0 (2ème) : il ne fallait pas arriver en retard au Parc des Princes. Au bout de deux minutes seulement, les Parisiens trouvent la faille par l'intermédiaire de Mauro Icardi. L'Argentin trompe facilement Jessy Moulin avec une frappe lobbée, bien servi par Angel Di Maria. Le premier but d'une longue série.

2-0 (40ème) : le PSG enfonce le clou juste avant la pause. Lancé plein axe, Angel Di Maria trouve Neymar en profondeur dans la surface de réparation. Le Brésilien s'amuse de Jessy Moulin avec un lob du pied droit, en poteau rentrant.

3-0 (44ème) : le but gag pour les Verts ! Sur une action construire, Kylian Mbappé lance Di Maria en profondeur avec une jolie talonnade. L'Argentin centre en force en direction des cages et crée un véritable cafouillage. Kolodziejczak manque son dégagement, qui termine dans les jambes de Perrin. Le capitaine des Verts dévie lui même le ballon vers son propre poteau, qui rebondit sur le tibia de Jessy Moulin. Sainté boit la tasse !

4-0 (49ème) : Paris fait mal dès la reprise. Sur une interception d'Angel Di Maria, Kylian Mbappé part dans la profondeur et dribble Jessy Moulin avec un crochet. Le Français, qui ne peut pas trouver le chemin des filets, centre au point de pénalty pour Icardi, qui termine facilement.

5-0 (57ème) : lancé en profondeur par Neymar, Mbappé accélère côté gauche et choisit de décaler Icardi. Une offrande sublime pour l'Argentin, qui s'offre un triplé !

6-0 (67ème) : sublime ouverture de Di Maria pour Mauro Icardi, en plein dans la surface de réparation. D'un superbe contrôle aérien, l'Argentin récupère le ballon avant de décaler Mbappé sur sa droite. L'attaquant français se jette pour inscrire son but.

6-1 (71ème) : Cabaye sauve l'honneur des Verts. Infiltré dans la surface de réparation, le jeune Correia est bousculé par Di Maria et récupère, logiquement, un pénalty. Yohan Cabaye s'élance face à Rico et manque son face à face. Toutefois, le milieu de terrain a une seconde chance et marque de la tête.

L'HOMME DU MATCH

Mauro Icardi (PSG) : difficile de sortir un nom de l'attaque parisienne, mais Mauro Icardi signe son premier triplé sous ses couleurs parisiennes. S'il était proche de s'offrir un quadruplé (66ème), l'Argentin a également signé une passe décisive au terme d'un bel enchaînement pour Mbappé.

LES CONSÉQUENCES

Quelle fête au Parc des Princes ! Pour le premier match de l'année 2020 à domicile, le PSG n'a fait qu'une bouchée de Saint-Etienne (6-1). Bien aidés par un but précoce de Mauro Icardi, dès la 2ème minute, les Parisiens ont profité à la perfection de leur supériorité numérique, survenue à la demi-heure de jeu. Résultat, Neymar, Mbappé et Icardi ont fait très mal à leurs adversaires.

Côté stéphanois, cette défaite risque d'être dure à avaler. Après avoir perdu 4-0 à domicile il y a quelques semaines, déjà en infériorité numérique, Saint-Etienne repart du Parc des Princes avec 6 buts dans la valise. Les Verts échouent donc aux portes des demies.