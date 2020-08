CDL - Pour Garcia, l'OL "n'a pas à rougir" après la défaite face au PSG

En conférence de presse d'après-match hier, à la suite de la défaite de l'OL aux tirs au but face au PSG en finale de Coupe de la Ligue (0-0), Rudi Garcia s'est montré fier de ses hommes. L'entraîneur, qui regrette peut-être un manque de danger en deuxième période, estime que ses petits protégés n'ont "pas à rougir" de leur prestation.

"On aurait pu se montrer plus dangereux en deuxième mi-temps. C'était un match fermé, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, quelques frappes parisiennes pour des parades de Lopes. On a réussi une très bonne première période, puis une moins bonne deuxième mi-temps. Mais je vais féliciter les joueurs pour le contenu, on n'a pas à rougir" a-t-il déclaré. Pour rappel, l'OL n'a plus qu'une chance de disputer une coupe d'Europe l'an prochain : il faudra remporter la LDC.