CDL - Pour Garcia l'absence de Mbappé n'affaiblit pas le PSG

Vendredi, à 21h10, le PSG affrontera l'OL dans le cadre de la finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France. Une rencontre que Kylian Mbappé (21 ans), blessé à la cheville face à Saint-Etienne lors de la finale de la Coupe de France (victoire de Paris 1-0), devrait très certainement manquer. En revanche, pour l'entraîneur de l'OL, Rudi Garcia, une éventuelle absence du champion du monde 2018 n'affaiblirait pas les Parisiens.

"On espère que Kylian Mbappé reviendra le plus vite possible, au moins pour la Ligue des Champions car on est derrière tous les clubs français" a d'abord tenu à rappeler le coach lyonnais au micro d'Europe 1. "Si c’est contre nous, ce sera contre nous. Mais s’il n’y a pas Mbappé, il y a Neymar. S’il n’y a pas Neymar, il y a Icardi. S’il n’y a pas Icardi, il y a Di Maria. Cette équipe du Paris Saint-Germain a énormément de très bons joueurs, l’absence d’un joueur ne suffit pas à l’affaiblir" a-t-il ensuite souligné.