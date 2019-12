CDL - PSG-ASSE : Claude Puel voit le bon côté des choses

"Pas besoin de regarder mon portable, on me l'a dit..." À son arrivée en conférence de presse, Claude Puel était déjà au courant du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, pour lesquels son équipe s'est qualifiée ce mercredi soir aux dépens de Nîmes (1-2). L'ASSE affrontera le PSG, le 7 ou 8 janvier prochain, au Parc des Princes. Paris, un souvenir aussi récent que douloureux pour l'entraîneur stéphanois, vaincu par les champions de France dimanche dernier à Geoffroy-Guichard en championnat (0-4). "C'est bien, c'est une opportunité de jouer contre Paris et de faire une autre entame que celle du match précédent", relativise Puel. "Il faut toujours apprendre, se fixer des objectifs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui (mercredi) j'étais content de la maîtrise qu'on a eue."

Avec une équipe remaniée et grâce aux réalisations des jeunes Benkhedim (18 ans) et Correia (19 ans), les Verts n'ont pas tremblé aux Costières. "Ce n'était pas un match évident, loin de là, mais je suis satisfait de ce qu'on a pu y mettre en termes de concentration et de volonté", poursuit Puel. "C'est intéressant de retrouver le goût de la victoire, mais ce n'est pas un hasard, car on a mis de l'engagement, du pressing et on a élevé notre niveau de jeu."