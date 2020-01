CDL - PSG-ASSE : de nombreux absents dans le groupe parisien

On décompte plusieurs absences notables du groupe parisien appelé par Thomas Tuchel pour affronter St-Etienne, ce mercredi (21h05) en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Si les 4 fantastiques Neymar, Icardi, Di Maria et Mbappé sont bien là, à l'instar d'Edinson Cavani, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo sont forfaits sur blessures, comme prévu.

En revanche, les absences de Keylor Navas, Eric Choupo-Moting, Layvin Kurzawa, Ander Herrera et Adil Aouchiche, auteur de son premier but en pro le week-end dernier, étaient moins attendues. On notera par ailleurs la convocation du jeune gardien Denis Franchi (17 ans).

LE GROUPE DU PSG

Bulka, Rico, Franchi - Bernat, Dagba, Meunier, Kehrer, Marquinhos - Gueye, Draxler, Kouassi, Paredes, Verratti - Cavani, Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar, Sarabia.