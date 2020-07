CDL - PSG-OL : la raison de l'absence de Ciprian Tatarusanu

Attendu titulaire dans les buts, comme depuis le début de la saison en Coupe de la Ligue, Ciprian Tatarusanu ne participera finalement pas à la finale face au PSG ce vendredi soir (21h10). Le gardien roumain n'est même pas sur la feuille de match signée par Rudi Garcia. Et pour cause, il souffre du dos et "ne pouvait pas être à 100%", a indiqué le club rhodanien sur Twitter. Anthony Lopes gardera donc les buts, tandis qu'Anthony Racioppi sera sur le banc.

Ciprian Tatarusanu est touché au dos et ne pouvait pas être à 100% ce soir. #PSGOL — Olympique Lyonnais (@OL) July 31, 2020