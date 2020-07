CDL - PSG - OL : les compos probables de la finale

À la veille de la finale de Coupe de la Ligue entre le PSG et l'OL, il est possible de distinguer des premières tendances sur les compositions des deux équipes.

Demain soir (21h10), le Stade de France sera le théâtre de dernière finale de l'histoire de la Coupe la Ligue, qui opposera le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais. Tenant du titre de la compétition, le club de la Capitale tentera d'aller décrocher son neuvième trophée depuis sa création en 1995. Pour atteindre cet objectif, les protégés de Thomas Tuchel devront faire sans Thilo Kehrer (hanche), Colin Dagba (gêne musculaire) et Kylian Mbappé (cheville droite). Des absences qui devraient entraîner un changement de système. Ainsi, après un 4-4-2 face aux Verts, les Parisiens devraient basculer vers un 4-3-3 pour défier les joueurs rhodaniens.

À lire aussi : Le point effectif du PSG avant la finale face à l'OL

En l'absence de Colin Dagba, le poste de latéral droit devrait revenir à Mitchel Bakker. Dans le couloir opposé, il y a match entre Layvin Kurzawa et Juan Bernat, ce dernier ayant fait son retour lors des séances collectives lundi dernier. L'international français semble toutefois tenir la corde si l'on se fie aux dernières déclarations de Thomas Tuchel sur son joueur espagnol. Sur le banc face au club du Forez, Marco Verratti devrait débuter dans l'entrejeu, associé à Leandro Paredes et Marquinhos. Conséquence : Presnel Kimpembe devrait être aligné d'entrée dans l'axe central défensif. Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Neymar formeraient, eux, la ligne offensive.

À lire aussi : Le groupe lyonnais pour la finale face au PSG

Si l'Olympique Lyonnais a réalisé une ultime mise en place tactique avec quatre défenseurs, le club rhodanien devrait bien se présenter en 3-4-1-2 face au Paris Saint-Germain. Ciprian Tatarusanu gardera le but rhodanien et devrait avoir, devant lui, une ligne de trois axiaux composée de Jason Denayer, Marcelo et Fernando Marçal. Léo Dubois et Maxwel Cornet occuperont les couloirs. Au milieu de terrain, Thiago Mendes et Bruno Guimaraes devraient être associés. Enfin, Memphis Depay et Moussa Dembélé sont pressentis pour occuper la ligne d'attaque, soutenus par Houssem Aouar, qui évoluera en position de meneur de jeu.

Coupe de la Ligue - Finale

PARIS SAINT-GERMAIN - OLYMPIQUE LYONNAIS

PSG : Navas - Bakker, Thiago Silva (Cap.), Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Marquinhos, Verratti - Sarabia (ou Di Maria), Icardi, Neymar.

OL : Tatarusanu - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Thiago Mendes, Guimaraes, Cornet - Aouar - Memphis Depay (Cap.), Dembélé.