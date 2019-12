CDL - Reims sort Montpellier et prend le premier ticket pour les quarts

Le Stade de Reims est le premier club qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue après sa victoire sur Montpellier, au terme d'un match indigent.

Coupe de la Ligue - Huitièmes de finale Reims 1 - 00 - 0 Montpellier M. Cafaro (P.) 78'



Les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue n'ont pas démarré sur les chapeaux de roues, c'est le moins que l'on puisse dire. Terne, brouillon et disputé sur une pelouse à peine plus convenable que la prestation des vingt-deux acteurs, ce match d'ouverture soporifique entre Reims-Montpellier aurait probablement perdu des spectateurs en cours de route s'il n'avait pas été placé en début de soirée, au grand dam des habitués d'un stade Delaune quasi-vide au coup d'envoi.

Ces derniers auraient pu arriver à l'heure de jeu qu'ils n'auraient pas raté grand chose d'une rencontre qui s'est emballée à la 69ème minute quand l’arbitre Willy Delajod, lui aussi peu inspiré, a exclu Mihailo Ristic pour une faute difficilement perceptible sur Anastasios Donis, en position de dernier défenseur.

Une dizaine de minutes plus tard, c’est cette fois sans l’ombre d’un doute que l’homme en jaune a accordé un pénalty aux Rémois, pour une faute de main de Pedro Mendes face à ce même Donis. Mathieu Cafaro, dont les fulgurances ont été les rares éclaircies de la soirée, n’a pas tremblé pour le transformer et offrir la qualification au Stade de Reims (78ème). Rémois et Montpelliérains, qui ont visiblement besoin de repos, concluront leur année 2019 avec les réceptions de Lyon et Brest samedi (19e journée de Ligue 1).