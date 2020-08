CDL - Thomas Tuchel monte en pression après des critiques sur son PSG

Thomas Tuchel est monté en pression, hier soir, après une question d'un journaliste sur la qualité de jeu du PSG.

Malgré la victoire du PSG contre Lyon vendredi en finale de la Coupe de la Ligue (0-0, 6-5 aux t.a.b.), l'entraîneur Thomas Tuchel s'est mis en colère en conférence de presse. En effet, l'Allemand n'a que très peu goût aux critiques d'un journaliste sur les difficultés du PSG dans le jeu ces derniers jours. De quoi faire sortir de ses gonds le technicien, d'ordinaire très calme.

"Et quoi ? (Très agacé, x3) On a toujours de la chance, vous pouvez l'écrire. On a seulement la chance et pas de qualités. C'est le foot, c'est seulement le foot. Est-ce que vous savez le résultat de Liverpool à Barcelone ? Comment ils ont joué et après ils ont gagné la Ligue des Champions. Montrez-moi une équipe qui marque 4-5 buts à tous ses matches de la saison, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est clair, vous trouvez toujours le négatif. Il y a 99 points positifs, mais on cherche le 100e point négatif. On doit trouver des problèmes, des choses" lâche Tuchel, énervé.

Mais l'Allemand ne s'arrête pas là et poursuit son discours : "Il n'y a pas de problèmes, on a gagné. Et je ne vais même pas saluer le fait qu'on n'a pas encaissé de but aujourd'hui (vendredi), comme depuis combien de matches ?" L'entraîneur du PSG ne comprend pas que les succès parisiens soient banalisés. "On a gagné, ça compte. Il y a une bonne atmosphère dans le vestiaire. Je suis très heureux, j'ai l'impression que, de l'extérieur, tout le monde trouve ça normal qu'on gagne tout. C'est une sensation si on ne gagne pas. Mais si on gagne, c'est normal, on a les meilleurs joueurs, etc. Ce n'est pas si facile de remporter 4 titres en une saison. C'est un grand effort de cette équipe et je suis content pour les gars". Au moins, c'est clair !