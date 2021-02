CDM 2022 - 6500 ouvriers immigrés morts au Qatar

Le Qatar a obtenu il y a un peu plus de dix ans l'organisation de la Coupe du monde 2022. Une décision qui avait fait beaucoup parler à l'époque par la nécessité d'organiser la compétition durant l'hiver à cause des fortes températures. Mais depuis plusieurs années, un scandale plane au dessus du pays de la péninsule arabique concernant les conditions de travail. En effet, The Guardian avait déjà mis en alerte la FIFA en 2019 sur la terrible situation des ouvriers chargés de construire les sept stades qui accueilleront les différentes rencontres lors de l'évènement. Après avoir regroupé pendant plusieurs années les données du gouvernement du Népal, du Bangladesh, du Pakistan et du Sri Lanka, le très sérieux quotidien britannique révèle que ce sont 6500 travailleurs immigrés qui sont morts sur les chantiers.

Un chiffre qui serait bien en-dessous de la réalité car plusieurs pays comme les Philippines et le Kenya n'ont pas transmis leurs éléments. Pour répondre à cette information, le gouvernement qatari a expliqué que "le nombre de morts est proportionnel au nombre de travailleurs immigrés présents dans le pays et inclut des travailleurs en col blanc qui sont décédés de mort naturelle après avoir vécu au Qatar de nombreuses années" selon des propos rapportés par le journal du Royaume-Uni.