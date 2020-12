CDM 2022 - Le Qatar va prendre part... aux qualifications de la zone Europe

Hier soir a eu lieu le tirage au sort pour les qualifications de la zone Europe pour la Coupe du Monde 2022, qui se tiendra au Qatar (21 novembre au 18 décembre). Cinq groupes (A, B, C, D, E) de cinq sélections et cinq groupes (F, G, H, I, J) de six sélections ont été dévoilés. À en croire les informations divulguées ce mardi après-midi par The Independent, la sélection du Qatar devrait s'inviter à la fête et prendre part à ces éliminatoires. En effet, le pays hôte du Mondial 2022 devrait être placé dans un des cinq groupes qui comptent cinq sélections.

Selon le média anglais, le Qatar, qui a déjà participé à la Copa América en 2019 et qui devrait faire de même en 2021, aurait même toutes les chances d'être placé dans la poule A, en compagnie du Portugal, de la Serbie, de l'Irlande, du Luxembourg, et de l'Azerbaïdjan. Les résultats des matches contre le Qatar, qualifié d'office en tant qu'organisateur, ne seront pas pris en compte dans le classement du groupe, précisent nos confrères britanniques. L'UEFA, qui a négocié avec l'AFC (Confédération asiatique de football), devrait rapidement communiquer à ce sujet.

