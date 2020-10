Qualifs CDM 2022 - Lionel Messi porte l'Argentine, l'Uruguay arrache la victoire face au Chili

Cette nuit débutait les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 en Amérique du Sud. C'est le Paraguay qui ouvrait le bal avec la réception du Pérou. Alors que les Péruviens ont d'abord ouvert le score par la voie de leur avant-centre André Carillo, le Paraguay a égalisé puis repris l'avantage grâce à un doublé d'Ángel Romero. Les hommes d'Eduardo Berizzo se dirigeaient vers la victoire quand un second but de l'attaquant d'Al Hilal est venu offrir le point du match nul à la sélection péruvienne (2-2).

À seulement quelques kilomètres, l'Uruguay recevait à l'Estadio Centenario la sélection chilienne. Au terme d'une rencontre très partagée, ce sont les coéquipiers de Luis Suarez, auteur d'un but sur pénalty, qui se sont imposés grâce à un but de Maximiliano Gomez dans les arrêts de jeu (2-1). Alexis Sánchez a été le seul buteur côté Chilien. Plus tard dans la soirée, l'Argentine a réussi son entrée dans ces qualifications en s'en remettant une nouvelle fois à Lionel Messi. Le sextuple Ballon d'or a offert la victoire face à l'Equateur grâce à un pénalty provoqué pas Lucas Ocampos à la 13ème minute (1-0).

LE RÉCAP' DES MATCHS DU SOIR