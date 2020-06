CDM 2022 - Mediapart fait de nouvelles révélations sur Al-Khelaïfi et Valcke

Le site Mediapart a fait de nouvelles révélations au sujet de l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Celles-ci impliquent un échange de messages entre Nasser Al-Khelaïfi et Jérôme Valcke.

Bien que l'affaire concernant les soupçons de corruption autour de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar soit terminée, cela n'a pas empêché le site d'informations Mediapart de creuser et de trouver de nouveaux éléments. Vendredi, le site a publié ses trouvailles et notamment une série de messages échangés entre le président du PSG et patron de beIN Sports, Nasser Al-Khelaïfi, et l'ancien numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valcke.

Mediapart a ainsi refait le fil de la journée du 24 février 2015, date à laquelle un comité spécial de la FIFA a entériné la décision de déplacer la Coupe du Monde 2022 aux mois de novembre et décembre afin d'éviter les chaleurs estivales. Après s'être rencontrés quelques minutes après le comité de l'instance internationale, les deux hommes auraient débuté leur échange de SMS dans l'après-midi. "Merci Nasser. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi" aurait envoyé l'ancien secrétaire général de la FIFA, ce à quoi le président parisien aurait répondu : "tu es le meilleur."

Plus tard dans la journée, Jérôme Valcke aurait découvert une montre d'une valeur de 40.000€ dans sa chambre d'hôtel et aurait remercié NAK. "Merci Nasser pour ton cadeau. Elle est belle". Malgré ces éléments, la justice suisse a abandonné les charges pour corruption contre Nasser Al-Khelaïfi et ce dernier n'a pas souhaité s'exprimer. De plus, ce dernier a nié avoir offert cette montre auprès de Mediapart.