CDM 2022 - Quelles équipes africaines vont se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 ?

Moins de deux ans après la coupe du monde 2018 en Russie et le sacre de l’équipe de France, les esprits sont déjà tournés vers la prochaine édition qui se déroulera au Qatar en 2022. Déjà, les quotidiens et les médias sportifs s’enthousiasment pour cette coupe du monde en lui consacrant beaucoup d'articles et de nombreuses émissions, mais pas seulement.

Et comme les africains sont de plus en plus férus de paris sportifs, la qualification des équipes africaines à la coupe du monde 2022 occupe déjà l'esprit des spécialistes de football. Retrouvez le pronostic groupe par groupe des équipes africaines lors du second et dernier tour des qualifications à la coupe du monde.





Groupe A : l’Algérie favorite

Sacrée championne d’Afrique lors de la précédente édition de la CAN, les Fennecs de Djamel Belmadi semblent imbattables. En l’occurrence, il serait invraisemblable que les verts soient inquiétés lors de cette phase de qualification. En déroulant leur beau jeu, en alignant les schémas tactiques habituels et en titularisant ses meilleurs joueurs, l’Algérie devrait s’imposer sans trop difficultés sur ses adversaires et gagner son ticket pour la coupe du monde 2022. D’ailleurs, tous les médias de foot s’accordent à dire que le tirage de l’Algérie a été plutôt clément.

Groupe B : Tunisie favorite et Guinée équatoriale ambitieuse

Même si la Tunisie va certainement gagner son ticket pour la coupe du monde 2022, les aigles doivent toutefois faire attention à la Guinée équatoriale dont la récente reconstruction fait d’elle une sérieuse prétendante à la qualification. De l’autre côté, la Mauritanie qui s’était distingué avec son beau jeu lors de la dernière CAN espère elle aussi décrocher une première qualification pour la coupe du monde de son histoire.





Groupe C : le Nigeria et le néant

De toutes les équipes africaines, le Nigéria est la seule à s’être qualifié aux trois dernières éditions de la coupe du monde. Face à elles, de faibles équipes africaines sans aucune expérience internationale qui auront du mal face à l’ogre nigérien. Les nigériens ne devraient donc pas rencontrer de sérieux obstacles pour accéder à la tête de leur groupe et obtenir ainsi leur quatrième qualification consécutive à une coupe du monde.





Groupe D : Une impression de déjà vue entre deux favoris

On se rappelle tous du choc entre l’équipe de la Côte d’Ivoire et du Cameroun lors de la phase de qualification à la coupe du monde 2006. Les ivoiriens s’était imposé dans la douleur suite à un pénalty raté par les Camerounais à la dernière minute du match. 14 ans après, ces deux équipes vont de nouveau devoir s’affronter pour décrocher leur ticket à la coupe du monde 2022. Une des deux meilleures équipes africaines sera par conséquent privée d’une coupe du monde.

Groupe E : L’Ouganda et Johny McKinstry visent la première place

Bien qu’il soit difficile de départager entre ces quatre équipes composant le groupe E, les Ougandais entrainés par Johny McKinstry partent légèrement favoris pour décrocher la première place du groupe. Toutefois, le Rwanda, le Mali et le Kenya peuvent créer la surprise dans un groupe dont il est difficile de pronostiquer le vainqueur.

Groupe F : Le groupe de la mort

Dans toutes les phases de qualification, il existe un groupe de la mort et il semblerait que ça soit le F lors de cette édition. En effet, l’Égypte, sacrée championne d’Afrique à de nombreuses reprises et le Gabon avec son attaque de feu ne vont pas se faire de cadeau pour décrocher leur qualification à la coupe du monde 2022. Menés par Mohamed Salah, l’attaquant qui affole les compteurs à Liverpool, les Égyptiens partent favoris, même si le Gabon avec un Pierre-Emerick Aubameyang au top de sa forme ne sera pas facile à éliminer. Bref, un match qui s’annonce passionnant à tous les points de vue.





Groupe G : le groupe anglophone

Le groupe G est composé de l’Éthiopie, du Ghana, du Sud d’Afrique et du Zimbabwe. Quatre nations anglophones dont il est difficile de pronostiquer le vainqueur. En effet, le groupe G est le groupe le plus équilibré en termes de position de force et aucune équipe ne part favorite. Toutefois, au vu des récentes performances du Ghana et de ses précédentes expériences sur la scène internationale, l’équipe devrait pouvoir s’imposer et décrocher sa qualification.





Groupe H : Le Sénégal en force

Le Sénégal a bénéficié d’un tirage pour le moins favorable puisqu’elle devra affronter le Congo, la Namibie, et le Togo. Trois équipes africaines qui n’ont jamais réellement brillées lors de compétitions internationales et qui devraient chuter face à l’ogre sénégalais. Le Sénégal qui, on le rappelle, s’est toujours qualifié en coupe du monde sans jamais marquer la compétition toutefois.





Groupe I : Un Maroc favori des pronostics

Des quatre équipes du groupe I, le Maroc est la seule à avoir participé à l’édition 2018 de la coupe du monde en Russie et c’est en toute logique qu’elle part favorite vis-à-vis des trois autres équipes. En effet, la Guinée-Bissau, la Guinée ainsi que le Soudan sont parmi les plus faibles équipes au monde selon l’indice FIFA des meilleures équipes. Toutefois, le Maroc ne devra prendre ses adversaires à la légère car on n’est jamais à l’abri d’une surprise en football.

Groupe J : La revanche pour les Congolais face aux Malgaches

Les Congolais ont certainement hâte d’affronter les Malgaches dans ce groupe J de la phase des qualifications. En effet, les « Léopards » avaient été éliminés par les Malgaches lors de la dernière CAN, et la RDC a certainement l’intention de prendre sa revanche. Toutefois, les deux sélections africaines devront composer une équipe de Bénin particulièrement compétitive lors de la dernière CAN et qui va tenter le tout pour le tout afin d’arracher la première place du groupe.