CDM des Clubs - Gignac qualifie les Tigres pour la finale !

André-Pierre Gignac n'en finit plus d'écrire son histoire avec les Tigres. Hier, face à Palmeiras en demi-finale de Coupe du Monde des Clubs, l'attaquant français de 35 ans a inscrit l'unique but du match sur pénalty. Résultat, il a qualifié le club mexicain pour la finale de la compétition ! Avec 3 buts au compteur sur cette compétition, l'ex-Marseillais égale Nicolas Anelka et Karim Benzema dans l'histoire des meilleurs buteurs français de la CDM des clubs. Les Tigres affronteront soit le Bayern Munich, soit Al-Ahly, qui se rencontrent ce lundi soir à 19h00. La finale aura lieu jeudi à 19h00.