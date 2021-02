CDM des Clubs - Le Bayern Munich remporte la finale face aux Tigres de Gignac !

Le Bayern Munich continue de remplir sa vitrine à trophées. Ce soir dans le cadre de la finale de la Coupe du Monde des Clubs, les allemands ont pris le meilleur (1-0) sur les mexicains des Tigres emmenés par André-Pierre Gignac. Dominateurs en première période, les hommes de Flick vont voir un but de Kimmich être refusé pour un hors-jeu de Lewandowski sur la trajectoire du ballon au moment de la frappe (19ème) avant que Leroy Sané ne touche la barre de Guzman après un corner vite joué (34ème). Tenus en échec à la pause dans le stade de Doha, les bavarois vont être récompensés de leurs efforts à l'heure de jeu. Sur un centre de Kimmich, le portier des Tigres, boxe le ballon, mais il rebondit sur Lewandowski et revient sur Benjamin Pavard qui pousse le cuir dans le but vide (60ème). D'abord refusé pour un hors-jeu de l'attaquant polonais au début de l'action, la VAR valide finalement le but du défenseur français. Un autre tricolore s'illustre en cette fin de match puisque Tolisso trouve le poteau (81ème) sur une frappe mal négociée par Guzman. Le score en restera-là, le Bayern Munich s'adjuge logiquement le trophée, le deuxième dans son histoire après 2013.

