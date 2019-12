CDM des clubs - Liverpool arrache sa place en finale au finish !

Qualifié directement pour les demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs, qui se déroule au Qatar, Liverpool a eu d'énormes difficultés pour se défaire du CF Monterrey. En effet, les Reds, qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Naby Keita à la 12ème minute, ont été rattrapés, dans la foulée, par les Mexicains (Funes Mori, 14ème).

Accrochés durant tout le reste de la rencontre, les hommes de Jürgen Klopp ont finalement trouvé la faille dans les ultimes instants, grâce à un but de Roberto Firmino, entré en jeu quelques minutes auparavant (90+1ème). Liverpool affrontera Flamengo, ce samedi, en finale du mondial.

