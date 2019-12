CDM des clubs - Liverpool sacré après sa victoire aux prolongations face à Flamengo !

Grâce à un but durant les prolongations, Liverpool est venu à bout de Flamengo en finale de la Coupe du Monde des clubs (1-0). Le vainqueur de la Copa Libertadores a fait plus que résister dans cette finale plutôt fermée. Bien en place, la formation brésilienne a muselé le trident offensif des Reds et a réussi à procurer quelques frissons à la défense adverse par l'intermédiaire de Henrique et Arão. La première très grosse occasion était à mettre à l'actif de Firmino. Sur une frappe du gauche, le numéro 9 de Liverpool a trouvé le poteau (47e).

En fin de rencontre, Diego Alves a brillé en s'envolant pour détourner une frappe de Henderson (86e). Dans le temps additionnel, l'arbitre a désigné le point de penalty pour une faute sur Mané... avant de revenir sur sa décision après consultation des images et de rendre le ballon à Flamengo (90e+2) ! Finalement, la décision s'est faite au cours des prolongations. Lancé en profondeur par Henderson, Mané a servi Firmino. Encore lucide à ce moment du match, le Brésilien a crocheté son défenseur avant d'expédier le ballon au fond des filets (99e) ! Lors de la deuxième période de la prolongation, les Reds ont tenu et sont donc sacrés champions du monde !