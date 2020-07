Celtic - Neil Lennon tacle Neymar et encense Mbappé

Après la large défaite de son équipe (4-0, résumé) en match amical face au PSG, l'entraîneur du Celtic Glasgow, Neil Lennon, a évoqué les deux stars du PSG : Neymar (28 ans) et Kylian Mbappé (21 ans), tous les deux buteurs hier soir. Et le technicien, dont les propos à la suite du match ont été relayés par le Daily Record, n'a visiblement pas apprécié l'attitude du Brésilien sur la pelouse. "Il est exaspérant mais il le sait. Il essayait juste de nous provoquer" a-t-il lâché. Mais Lennon s'y attendait et avait même prévenu ses hommes : "j'ai dit aux joueurs qu'il fallait juste garder sa discipline et ne pas mordre à l'appât".

Par contre, l'entraîneur du club écossais conserve un tout autre avis sur Mbappé qu'il n'a pas manqué d'encenser. "Je suis un grand fan de Kylian Mbappé parce que je pense qu'il est fantastique en termes de focus et de vitesse" a-t-il déclaré ensuite.