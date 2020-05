Chambly - Bruno Luzi va quitter son poste d'entraîneur

Une page de l'histoire du FC Chambly va se tourner. A en croire les informations du Courrier Picard, Bruno Luzi (54 ans) aurait annoncé à son président (son frère) et sa direction qu'il quittait son poste d'entraîneur. Il aurait fait part de la nouvelle dans un court sms envoyé vendredi soir et l'officialisation ne saurait tarder. Devenu coach de l'équipe première dès la fin de sa carrière de joueur en 2001, Bruno Luzi était sur le banc du club depuis près de deux décennies. La nouvelle aurait était reçue comme un coup de tonnerre puisque Chambly a réalisé une très belle saison en Ligue 2 (10ème) et rien ne laissait présager le départ de son entraîneur. Pour les dirigeants, il faudra se rendre à l'évidence et se mettre en quête de son remplaçant dans les jours à venir.