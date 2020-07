Championship - Brentford domine Swansea et file en finale de play-off

Après sa défaite au Pays de Galles 1-0 face à Swansea dimanche, Brentford a su relever la tête pour remporter la demi-finale retour des barrages d'accession à la Premier League. Les Rouge-et-Blanc ont dominé cette deuxième manche ce soir en l'emportant 3-1 pour filer en finale. Tout a très bien commencé pour les Bees avec l'ouverture du score de Watkins à la 11ème minute. Quatre minutes plus tard, c'est Marcondes qui a doublé la mise pour Brentford (15ème).

Dominateurs, les coéquipiers de Saïd Benrahma, malheureux puisqu'il a trouvé le poteau en première mi-temps, vont même s'envoler au score au retour des vestiaires grâce à un but du français Bryan Mbeumo (46ème). La fin de match est toutefois beaucoup plus tendue pour Brentford puisque Swansea réduit la marque par Brewster, prêté par Liverpool, dans le dernier quart d'heure (78ème). Résultat, les Rouge-et-Blanc ont fait bloc pour conserver les deux buts d'avance, synonyme de qualification pour la finale des barrages. Cette finale (sur un match) aura lieu le 4 août, à Wembley, et opposera donc Brentford à Fulham ou Cardiff.