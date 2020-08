Championship - Fulham crucifie Brentford et remonte en Premier League

Fulham retrouve la Premier League après sa victoire en finale des playoffs devant Brentford, ce mardi.

Un an seulement après sa descente en Championship, Fulham remonte en Premier League. Le club londonien a remporté les playoffs en dominant Brentford en finale, ce mardi soir (2-1). Un match haché, disputé sur un faux rythme et où l'enjeu a pris le pas sur le jeu, mais qui s'est débridé en prolongations.

C'est Joe Bryan qui a inscrit les deux buts des Cottagers, d'abord sur un coup-franc vicieux mal apprécié par le gardien adverse David Raya (105e), puis à l'issue d'un joli mouvement dans la surface (117e). Henrik Dalsgaard a réduit le score de la tête, en toute fin de match (120e+4), mais trop tard...

Quatrième défaite en finale pour Brentford

Les hommes de Scott Parker accompagnent ainsi Leeds et West Bromwich dans le bon wagon. Les coéquipiers de Saïd Benrahma, eux, restent à quai, même si l'international algérien (24 ans) devrait voguer vers d'autres cieux cet été. C'est la quatrième fois de leur histoire que les Bees s'inclinent en finale des playoffs, après 1985, 2001 et 2011 ! Ils seront rejoints dans l'antichambre de l'élite par Norwich, Watford et Bournemouth, relégués.