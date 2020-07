Championship - Fulham prend une option pour la finale d'accession en Premier League

West Bromwich Albion et Leeds United ont déjà validé leur ticket pour la Premier League, mais il reste un troisième sésame à attribuer. Quatre clubs de Championship (Brentford, Fulham, Swansea City et Cardiff City) vont disputer les playoffs, qui ont débuté en ce lundi soir. En déplacement au Pays de Galles, pour les demi-finales aller face à Cardiff City, Fulham s'est imposé (0-2) grâce à des buts signés Joshua Onomah (49ème) et Neeskens Kebano (90ème+1). Un succès qui place les Cottagers en ballottage très favorable. Pour atteindre la finale d'accession, qui aura lieu le 4 août prochain à Wembley, les pensionnaires de Craven Cottage devront terminer le travail lors de l'acte retour, jeudi soir (20h45). Pour rappel, dans la seconde demi-finale, c'est Swansea, autre club gallois, qui est en ballottage favorable. Hier soir, les Swans sont venus à bout de Brentford (1-0), grâce à un but tardif inscrit par André Ayew (82ème). Le retour se jouera mercredi.