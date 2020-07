Championship - Marcelo Bielsa sacré champion avec Leeds !

Grâce à la défaite de Brentford sur la pelouse de Stoke City (1-0), Leeds, est officiellement sacré champion de deuxième division anglaise à deux journées de la fin. Un sacre acquis au bout d'une superbe saison (26 victoires, 9 nuls, 9 défaites), mais surtout la récompense tant attendue pour Marcelo Bielsa.

L'entraîneur argentin décroche ainsi son premier sacre depuis 2004, année de la victoire de la sélection argentine aux Jeux Olympiques d'Athènes. Le Loco a imposé une nouvelle philosophie à ses hommes, mais aussi à une toute ville devenue dingue de lui. Auparavant, Bielsa n'avait remporté que deux championnats argentins en 1990 et 1991 avec les Newell's Old Boys, avant de connaître de nombreuses expériences, notamment à l'Athletic Bilbao et Marseille.