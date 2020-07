Championshop - West Bromwich retrouve la P.League, les équipes qualifiées pour les barrages

Après la 46ème et dernière journée de Championship disputée ce mercredi soir, la deuxième division anglaise a livré son verdict. Leeds, assuré de monter dans l'élite à l'issue de cette saison, a conclu de la meilleure des manières sa saison de champion avec une victoire 4-0 sur Charlton. West Bromwich Albion, de son côté, a arraché la deuxième place, synonyme de montée, grâce à un nul contre QPR (1-1) et de la défaite de Brentford contre Barnsley (1-2). Les Bees joueront donc les barrages d'accession à la P.League, au même titre que Fulham, Cardiff et Swansea.

À noter que Nottingham Forrest, l'équipe de Sabri Lamouchi, a craqué dans le momentum du championnat avec une défaite 4-1 face à Stoke ! Ce cinquième match consécutif sans succès permet à Swansea d'arracher les barrages à la différence de but avec une victoire 4-1 sur Reading ce soir. Barnsley, Charlton et Hull City sont, quant à eux, relégués en League One.

LES RÉSULTATS DE CHAMPIONSHIP