Chelsea - Frank Lampard a pris sa décision pour le mercato d'Olivier Giroud

Après avoir fait énormément de bien à Chelsea aux mois de juin-juillet et aout, lors du re-start de la Premier League et la Ligue Europa, Olivier Giroud s'attendait logiquement à récupérer un gros temps de jeu pour cette saison. Mais finalement, face à la concurrence de Tammy Abraham et de Timo Werner, le Frenchie de 34 ans est encore en grande difficulté au niveau de son temps de jeu (157 minutes seulement) et son avenir pose encore question. En effet, Didier Deschamps a demandé à son numéro 9 d'avoir plus de temps de jeu s'il veut être sélectionné pour l'Euro à la fin de la saison. Et alors que les rumeurs se font de plus en plus nombreuses concernant son avenir, Giroud a assuré, hier, qu'il devra prendre une décision au mois de janvier prochain.

Pour Franck Lampard, interrogé en conférence de presse à ce sujet, la décision est claire : il compte sur l'attaquant. "J’ai des plans pour Olivier qui est très important pour notre équipe. Il a joué pas mal de matches la saison dernière. Il a débuté beaucoup de matches Il voudra toujours jouer plus, c’est un membre très important de l’effectif et je veux qu’il reste. Nous avons une forte relation avec Olivier. Je veux qu’il reste. Mais s’il sent les choses différemment, alors nous devrons discuter". A Lampard maintenant d'offrir des minutes à Giroud.