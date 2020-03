Chelsea - Frank Lampard fait l'éloge d'Olivier Giroud

Retenu par Chelsea au dernier moment lors du mercato hivernal Olivier Giroud (33 ans, 9 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) retrouve peu à peu du temps de jeu chez les Blues. Complètement absent des radars en première partie de saison, l'attaquant français profite de la blessure de Tammy Abraham pour s'offrir un retour gagnant, à quelques mois de l'Euro. En effet, l'ex-Pailladin a marqué son deuxième but en trois match avec Chelsea contre Everton ce week-end, dans la large victoire des Blues (4-0). Après la rencontre, Frank Lampard a dit tout le bien qu'il pensait du Français.

"Quand vous avez Olivier Giroud, que vous connaissez ses qualités, vous travaillez autour de cela. Et c'est ce que nous avons fait. Olivier a très bien joué : il s'est dévoué pour l'équipe, a marqué un but et montré ses qualités. Alors, vous devez avoir des joueurs pleins d'énergie autour de lui, des coéquipiers qui vont tirer le meilleur et qui vont mettre des balles dans la boîte. Olivier joue très bien. Il a été fantastique dans le vestiaire. Il a été brillant en janvier, quand c'était difficile et qu'on ne savait pas où aller. Depuis, j'ai un grand respect pour lui. On a besoin de ça jusqu'à la fin", a-t-il déclaré.