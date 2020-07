Chelsea - Frank Lampard sous le charme d'Olivier Giroud

Olivier Giroud ne s'arrête plus! De nouveau buteur face à Manchester United en demi-finale de la FA Cup (victoire de Chelsea 3-1), l'attaquant français reste sur quatre buts lors de ses quatre dernières titularisations. Ses prestations ont largement convaincu son entraîneur, Frank Lampard. "Olivier Giroud est un exemple. Regardez l'histoire de cette saison : Tammy Abraham jouait bien, mais Olivier n'a jamais cessé de s'entraîner même en ayant peu d'opportunités", explique-t-il.

Le champion du monde jouait très peu avec Chelsea en début de saison. Il n'entrait pas dans les plans de Lampard, où Abraham et Michy Batshuayi étaient devant dans la hiérarchie des attaquants. "En janvier, il aurait pu partir mais il a eu l'attitude la plus positive possible. Quand je lui parle d'homme à homme, c'est tellement facile car il respire le professionnalisme par sa façon d'être", analyse l'entraîneur des Blues. "Je ne suis pas surpris, je sais qu'il est capable de le faire. Sa façon de jouer, sa présence, sa façon de s'entraîner chaque jour prouvent qu'il peut jouer à ce niveau". Désormais, le Français reçoit "tout le crédit qu'il mérite" de la part de son entraîneur.