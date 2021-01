Chelsea - Frank Lampard va prendre la porte !

La presse anglaise l'annonce et est sûre d'elle, Frank Lampard va prendre la porte du côté de Chelsea dans les toutes prochaines heures. Le coach anglais, légende du club en tant que milieu de terrain, va payer les mauvais résultats récents de sa formation et une décevante 9ème place.

Il faut dire, aussi, que les Blues se sont montrés particulièrement actifs sur le mercato en s'offrant Kai Havertz, Timo Werner, Hajim Ziyech, Ben Chilwell ou encore Thiago Silva. Les Blues ne sont qu'à cinq points du podium, mais déjà à onze unités du leader, Manchester United. Selon The Telegraph, le départ de Lampard devrait être annoncé aujourd'hui. Les joueurs auraient été prévenus de ne pas se rendre à l'entraînement avant l'après-midi.

