Chelsea - Giroud absent de la feuille de match, Lampard s'explique

Désireux de quitter Chelsea cet hiver pour retrouver du temps de jeu en vue de l'Euro 2020, Olivier Giroud (33 ans) a finalement été retenu par ses dirigeants durant les derniers jours. L'attaquant français n'a toutefois pas été convoqué pour le match face à Leicester samedi en Premier League, et Frank Lampard a expliqué son choix.

"Ça n’a rien à voir avec son état d’esprit. Ces derniers jours, des informations ont circulé à son sujet. C’était le moment de voyager sans lui. On va passer une semaine loin l’un de l’autre" explique Lampard, qui a accordé un petit break à ses joueurs. "C’est probablement ce dont nous avions besoin. Nous allons revenir tous ensemble, travailler dur et Olivier sera là. S'il me montre des choses à l’entraînement, il aura des opportunités."