Chelsea - Giroud devient le 3ème meilleur buteur français de l'histoire de la PL !

Grâce à son but face à Wolverhampton avec Chelsea, permettant à son équipe de l'emporter (2-0), Olivier Giroud est devenu le troisième meilleur buteur français de l'histoire de la Premier League. L'attaquant des Bleus a inscrit son 86ème but dans le championnat anglais, dépassant ainsi Louis Saha et ses 85 réalisations.

Seuls Nicolas Anelka (125 buts) et Thierry Henry (175) font mieux que le champion du monde 2018. Cette saison, malgré un temps de jeu famélique en début de saison, Giroud compte 8 buts en 18 matchs de Premier League.