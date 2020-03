Chelsea - Giroud revient sur son mercato hivernal

Après un mois de janvier à rebondissements, Olivier Giroud est finalement resté à Chelsea malgré son désir de partir pour aller retrouver du temps de jeu. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour l'attaquant de 33 ans, mais faute de remplaçant trouvé, les Blues ont décidé de bloquer l'international français. Promis à plus de temps de jeu par Frank Lampard, Giroud est en effet revenu au premier plan ces dernières semaines avec quatre titularisations consécutives. Au micro de Téléfoot, l'ancien montpelliérain est revenu sur son mercato hivernal.

"Même moi je me voyais ailleurs pour être honnête. J'ai vécu six mois compliqués, c'est pour ça que j'ai tout simplement essayé de partir en janvier, j'ai tout fait pour. Au final avec les circonstances, Chelsea n'a pas voulu parce que la condition sine qua non était d'avoir un remplaçant. Le plus intéressant pour moi c'était l'Inter, le problème c'est que ça a traîné. Même si la Lazio était là et Tottenham aussi, ce n'était plus une question de savoir où j'allais aller, mais savoir si je pouvais partir. J'étais bloqué" a-t-il confié, avouant également avoir reçu un appel de Jean-Michel Aulas. "J'ai eu Aulas au téléphone. Il m'a fait part de son intérêt, j'ai dit que j'étais flatté de l'intérêt de Lyon mais que ma priorité se portait sur l'Inter."