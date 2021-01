Chelsea - José Mourinho réagit au licenciement de Frank Lampard

Après un an et demi de service, Frank Lampard n'est plus l'entraineur de Chelsea depuis maintenant plusieurs heures. L'ancien capitaine et légende des Blues a été licencié après n'avoir remporté que deux de ses huit derniers matchs de Premier League et avoir fait chuter son équipe à la neuvième place. Présent en conférence de presse, José Mourinho est revenu sur l'éviction de celui avec qui il a remporté trois fois le titre de champion d'Angleterre.

"Je suis toujours triste quand un collègue perd son emploi. Frank n'est pas seulement un collègue, c'est une personne importante dans ma carrière, donc je suis désolé qu'il ait été licencié. Mais c'est la brutalité du football, surtout du football moderne. Quand vous devenez entraîner, vous savez que tôt ou tard cela vous arrivera" a déclaré le technicien portugais.