Chelsea - Kai Havertz absent du match contre Rennes après avoir contracté le coronavirus

Son absence dans le XI de départ a surpris, mais Kai Havertz n'est même pas sur la feuille du match entre Chelsea et Rennes. Mais ce n'est pas par plaisir que Frank Lampard n'a pas convoqué son joueur. En effet, le club de Londres a annoncé, quelques minutes après l'annonce des compos, que l'international allemand de 21 ans a été contaminé par le coronavirus. L'ancien de Leverkusen est donc à l'isolement.

Frank Lampard has confirmed Kai Havertz has tested positive for Covid-19. As a consequence the player is now undergoing a period of self-isolation and is not involved in tonight’s Champions League game versus Rennes.#CHEREN