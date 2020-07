Chelsea - Lampard clame (encore) son admiration pour Giroud

Olivier Giroud a terminé sa saison avec Chelsea en grande pompe et s'est montré décisif depuis la reprise de la Premier League. Grâce à son but face à Wolverhampton, permettant aux Blues de l'emporter (2-0), il est devenu le troisième meilleur buteur français de l'histoire de la Premier League (86 réalisations) ! Des performances et "une force de caractère" qui ont, de nouveau, suscité les éloges de son coach, Frank Lampard.

"Il faut saluer le mérite d'Olivier depuis janvier. Nous savons tous qu’il ne jouait pas beaucoup au départ, je n’ai jamais ignoré ses qualités. Mais avoir la personnalité, la force de caractère et le talent pour influer sur le cours des choses... Je suis ravi de l'avoir à ma disposition" a déclaré le technicien anglais en conférence de presse.