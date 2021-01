Chelsea - Lampard met en garde ses joueurs avant le choc contre Man City

Après la défaite à Arsenal (3-1) la semaine dernière, Chelsea reçoit Manchester City ce dimanche (17h30) dans le choc de la 17e journée de Premier League. Présent en conférence de presse, l'entraîneur des Blues Frank Lampard n'a pas hésité à mettre la pression sur ses joueurs.

"Arsenal a probablement été, à mon avis, la pire performance de la saison. Contre Villa (1-1), nous avions plus d'énergie et nous aurions dû gagner le match. C'était lent contre Arsenal, il faut être rapide contre Manchester City. Il faut aussi être discipliné contre eux sur le plan défensif. Je veux donc beaucoup de discipline en défense et beaucoup de vitesse dans notre jeu en attaque", a prévenu l'ancien milieu de terrain, dont les choix sont remis en question ces derniers jours.