Chelsea - Lampard scelle le mercato de Giroud

Cette fois, le mercato d'Olivier Giroud semble bel et bien scellé. En conférence de presse ce vendredi, Frank Lampard a confirmé que son attaquant ne quittera pas les Blues cet hiver, à six mois de la fin de son contrat. L'international français (33 ans), très peu utilisé sur la première partie de saison, a successivement été annoncé dans le viseur de l'Inter Milan, du FC Barcelone, de Tottenham et de la Lazio Rome. Alors que Tammy Abraham est gêné par une douleur à une cheville, il pourrait récupérer un peu de temps de jeu dans les prochaines semaines.

Frank Lampard reports the transfer window is 95 per cent shut for Chelsea and there is no deal for most of the players there have been speculation over, including a move out for Olivier Giroud. #LEICHE