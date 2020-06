Chelsea - Le coronavirus a convaincu Olivier Giroud de prolonger

Contre toute attente, Olivier Giroud a prolongé l'aventure avec Chelsea le mois dernier. Pourtant, sous les ordres de Frank Lampard, le champion du monde jouait très peu et était même prêt à changer de club lors du dernier mercato hivernal. Finalement, en manque de solutions offensives surtout suite à la blessure de Tammy Abraham, le coach anglais a demandé à son attaquant de rester. "Je devais partir durant la fenêtre de transfert de janvier parce que je ne jouais pas beaucoup et que j'avais besoin de plus de temps de jeu pour aller à l'Euro 2020 avec l'équipe de France", admet l'ancien montpelliérain. Il confirme ensuite que le coach "n'avait personne pour (le) remplacer" et qu'il lui a alors garanti plus de temps de jeu.

"Il a tenu parole, et j'ai pu lui prouver qu'il pouvait compter sur moi quand j'étais appelé", poursuit l'avant-centre tricolore, interrogé sur le site officiel des Blues. "C’est pourquoi le club m’a finalement offert la chance de continuer mon aventure à Chelsea" explique-t-il. Une proposition "acceptée immédiatement" avec l'ambition de "continuer à gagner des trophées (Chelsea a remporté la dernière édition de la Ligue Europa)". Le buteur précise : "avec toute cette situation, le coronavirus, le confinement, je ne me sentais pas vraiment à l'aise avec l'idée de déménager à l'étranger et de déraciner ma famille. Je pense beaucoup à notre qualité de vie et nous sommes très bien installés ici. Je pense encore plus à ma famille désormais".