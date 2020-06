Chelsea - Le mercato d'Olivier Giroud relancé !

Malgré sa prolongation récente avec Chelsea, Olivier Giroud pourrait tout de même animer le mercato estival. La concurrence à son poste va s'accroître et plusieurs clubs européens, dont l'OL, auraient un oeil sur sa situation.

Concerné par chaque période de transfert, ou presque, depuis son arrivée à Chelsea, en janvier 2018, Olivier Giroud croyait s'épargner de nouvelles rumeurs de départ, cet été, en prolongeant son contrat d'un an le 20 mai dernier. "Il était question d'un départ à un moment donné", a confirmé l'attaquant français au micro de France Bleu Hérault la semaine dernière. "Ça ne s'est pas fait et, au final, j'étais content d'être resté et surtout d'avoir ma chance. Il y avait une certaine concurrence (...) c'était compliqué pour moi étant devenu, à un moment, le troisième choix dans la hiérarchie (derrière Abraham et Batshuayi, ndlr). C'était important de transformer cette frustration en énergie positive quand le coach (Frank Lampard, ndlr) a fait appel à moi et c'est ce qui s'est passé (...) C'est aussi pour ça que le club a souhaité me prolonger."

Seulement voilà, en plus de Hakim Ziyech, Timo Werner devrait venir garnir le secteur offensif des Blues la saison prochaine et, par conséquent, accroître la concurrence autour de Giroud. Une situation nouvelle qui n'a pas échappé aux plus fidèles courtisans de l'ancien montpelliérain, de Tottenham à la Lazio Rome, en passant par l'Inter Milan. Le Daily Express précise que si Giroud semble opposé à l'hypothèse d'un départ, son entourage l'envisagerait sérieusement avec la perspective d'un temps de jeu déclinant. Dans le camp de Chelsea, on pourrait également lui ouvrir la porte moyennant un transfert de 7 millions de livres (environ 7,9 M€). Le tabloïd avance par ailleurs que Crystal Palace, West Ham et... Lyon sont toujours sur les traces du troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (39 buts en 97 sélections).

L'OL toujours à l'affût ?

L'OL, qui devrait faire partir Moussa Dembélé de l'autre côté de la Manche, aurait effectivement tout intérêt à le remplacer par son illustre compatriote, pour qui Jean-Michel Aulas voue une affection particulière. Mais le président rhodanien dispose-t-il d'assez d'arguments pour réaliser un tel coup ? L'absence probable de son club des prochaines coupes d'Europe risque d'être rédhibitoire... "J'espère encore jouer au plus haut niveau, jouer la Ligue des Champions et la coupe d'Europe encore au moins un ou deux ans", expliquait Giroud il y a peu. À moins d'un sacre en Coupe de la Ligue (finale face au PSG) ou d'une victoire finale en C1 (8e de finale contre la Juventus), Lyon aura du mal à le convaincre. Mais Giroud aura d'autres portes de sortie à disposition.