Chelsea - Le message d'Olivier Giroud à Timo Werner

Alors qu'il brille depuis la reprise de la saison avec Chelsea, Olivier Giroud (33 ans) a mis Tammy Abraham, son principal concurrent, sur le banc de touche. L'attaquant français, en fin de contrat en juin 2021, devra de nouveau se battre avec un nouveau coéquipier la saison prochaine et non des moindres : Timo Werner, acheté entre 50 et 60 millions d'euros. Mais visiblement, la concurrence n'effraie pas l'ex-Montpelliérain.

"Je vais être clair, cette arrivée est une motivation supplémentaire et c'était inéluctable que le club recrute un attaquant. Chelsea est un grand club, qui dépense de l'argent pour renforcer l'équipe, et je m'attendais à voir quelqu'un arriver. Avec Ziyech (arrivé de l'Ajax Amsterdam pour environ 40 millions d'euros) et Werner (acheté à Leipzig entre 50 et 60 M€), Chelsea va essayer d'être plus compétitif. Bon ! Après, si vous m'aviez dit que c'était un joueur de mon profil qui allait arriver, j'aurais été inquiet. Ce n'est pas le cas. Après, comme les équipes jouent de manière regroupée contre nous, ce n'est pas mal d'avoir un grand, un point d'appui qui peut faire le lien. Mais je ne suis pas naïf : Werner n'est pas arrivé pour s'installer sur le banc. Mais je vais tout faire pour que Lampard se trouve dans une situation complexe quand il aura à faire son choix" a-t-il déclaré, dans une interview pour L'Equipe.