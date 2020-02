Chelsea - Le verdict est tombé pour N'Golo Kanté

Touché aux adducteurs lors de la défaite de Chelsea face à Manchester United (0-2, résumé), lundi soir lors de la 26ème journée de Premier League, N’Golo Kanté (28 ans) va rejoindre l'infirmerie pour les trois prochaines semaines. Frank Lampard, l'entraîneur des Blues, a confirmé l'information en conférence de presse ce vendredi après-midi. "N’Golo Kanté n’est pas apte à jouer, il souffre d’une blessure musculaire et sera absent pendant trois semaines", a confié le technicien anglais.

Le Champion du Monde 2018 ratera donc les deux prochaines échéances de Premier League (face à Tottenham, le 22 février, puis à Bournemouth, le 29) mais surtout le 8ème de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (25 février). Également indisponible pour le 5ème tour de la FA Cup contre Liverpool (3 mars), la sentinelle devrait pouvoir faire son retour à la compétition le 14 mars, sur la pelouse d'Aston Villa, en championnat.

Lampard starts by reporting on injuries in the squad: 'N'Golo Kante is not fit, he has a muscle injury and will be out for three weeks. Pulisic is not fit. Tammy has trained and is in the squad. Christensen went to get a mask for a broken nose but is available.'#CHETOT