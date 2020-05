Chelsea - N'Golo Kanté a demandé à ne pas s'entraîner

Selon les informations du Telegraph, confirmées par d'autres médias britanniques depuis, N'Golo Kanté a été autorisé à ne pas s'entraîner avec Chelsea, mercredi, après avoir exprimé ses craintes et réserves sur la reprise des clubs de Premier League malgré la pandémie de covid-19. Le milieu de terrain français (29 ans), qui avait pourtant participé à la première séance des hommes de Frank Lampard mardi, serait particulièrement attentif à l'évolution de la situation sanitaire outre-Manche, lui qui avait perdu son frère d'une crise cardiaque et subi un malaise sans gravité, en 2018.

Rappelons que la Premier League, qui a réalisé 748 tests entre dimanche et lundi, a annoncé mardi avoir comptabilisé 6 cas positifs parmi les joueurs et membres des staffs du championnat.

