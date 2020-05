Chelsea - N'Golo Kanté a présenté des symptômes du covid-19

Le gardien de Chelsea, Willy Caballero est revenu sur la décision de N'Golo Kanté (29 ans) de ne pas s'entraîner collectivement avec Chelsea. Le champion du monde a exprimé de nombreuses craintes concernant sa sécurité sanitaire, et a préféré prendre un maximum de précautions en s’entraînant depuis son domicile. Un choix d’ailleurs largement soutenu par l’ensemble de ses coéquipiers et par Frank Lampard, son entraîneur. Le portier argentin a apporté des précisions concernant la peur de l’ancien joueur de Leicester. "Il a été testé négatif au Covid-19, mais il a connu une mauvaise période durant la quarantaine avec des symptômes du virus qui lui ont donné cette peur", a-t-il dévoilé lors d’un live Instagram avec TNT Sports.

Au nom de toute l’équipe, le gardien de 38 ans déclare : "c’est compréhensible, (…) nous le respectons et nous attendrons jusqu’à ce qu’il se sente à l’aise" pour revenir. Une condition primordiale pour pouvoir compter sur le milieu de terrain en pleine possession de ses moyens. "La vérité est que pour faire ce que nous faisons, il faut se sentir bien et en confiance" a-t-il expliqué. Concernant "N’Golo (Kanté) c’est une personne très humble et très travailleuse qui a toujours le sourire et il doit avoir ses raisons pour avoir levé la main et dit ce qu’il a dit". Enfin, au club londonien, personne ne remet en doute l’attitude du Français. "C’est quelqu’un qui adore s’entraîner et courir, il est incapable de mentir à propos d’une chose pareil" estime Caballero.