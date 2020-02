Chelsea - N'Golo Kanté sort sur blessure

Ce lundi soir, dans le cadre de la 26ème journée de Premier League, Chelsea affronte Manchester United (0-0, en cours). Titulaire dans les rangs des Blues, N'Golo Kanté n'aura passé que douze petites minutes sur la pelouse de Stamford Bridge. Touché, le milieu de terrain international français s'est assis sur le pré, avant d'être accompagné au vestiaire par le staff médical du club londonien et d'être remplacé par Mason Mount. On devrait rapidement en savoir plus sur la nature de la blessure du Tricolore, qui reste pour l'heure indéterminée.